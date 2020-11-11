بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات

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بدأت صباح الأربعاء، مراسم تشييع جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مدينة أريحا.وتُوفي صباح أمس الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إثر إصابته بفيروس كورونا.