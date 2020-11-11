هبوط حاد لعقود التمويل العقاري في الثلاث أرباع الأولى من العام

هبط عدد عقود التمويل بصورة حادة في الثلاثة ارباع الأولى من العام الجاري وبنسبة ٦٣٪ وبلغ 2.7 ألف عقد مقابل 7.3 ألف عقد في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري لسبتمبر.

وهبطت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة ٨٢،٢٪ وبلغت ١٧٦ مليون جنيه مقابل ٩٩ مليون جنيه في الأشهر ال٩ الأولى من عام ٢٠١٩، فيما صعد التمويل الممنوح للشركات بنسبة محدودة وهي ٦،٤٪ وبلغت مليار جنيه مقابل ١،٩ مليار جنيه.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بزيادة التمويلات للأغراض السكنية وغير السكنية، في ديسمبر الماضي.

وقال دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنها أقرت عدة تعديلات على قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر.



وتضمنت التعديلات أيضا زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.

وأوضح أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المسـتثمرين من فئــة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلـى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.69% في الربع الثانى من عام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بيــع الوحـدات التــابعة لكــل مـن وزارة الإســكان وهيئــة المجتمعــات العمرانية وغيـره مـن مشـروعات الإسـكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16% عن نفس الفترة من عام 2019.