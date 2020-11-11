روسيا تؤسس ممثلية تجارية في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده بصدد إنشاء ممثلية تجارية بدمشق في سوريا خلال العام الجاري، وتم نشر القرار بهذا الصدد اليوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في الإنترنت .

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن تعليمات صدرت إلى وزارة التجارة والصناعة الروسية لتأكيد هيكل وموظفي الممثلية التجارية في دمشق.

وتعمل روسيا على مساعدة الحكومة السورية في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد صراع طويل مع المنظمات الإرهابية، كما تسعى لتأمين الدعم اللازم لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى ديارهم .

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الإثنين الماضي، أن بلاده تواصل بذل الجهود لتطبيع الوضع في سوريا.