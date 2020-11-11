«الشروق» تنشر حلقات من كتاب «ترامب أولا: كيف يغير الرئيس أمريكا والعالم» (2)

ــ تحقيق مولر أحصى 10 حالات سعى فيها ترامب إلى عرقلة تحقيق التدخل الروسى.. وانتخابات 2020 عمقت من تعقيد المحاكمة الرامية لعزل الرئيس الجمهورى

ــ التيارات المسيحية المحافظة اكتسبت نفوذا كبيرا فى البيت الأبيض فى ظل رئاسة ترامب.. وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أُتخذ إرضاء للإنجيليين

ــ الرئيس الأمريكى استغل الفجوة الواسعة بين الناخبين المحافظين والإعلام الليبرالى.. وتويتر مدفع يطلق من خلاله النار على خصومه وقتما يشاء

ــ الحرب بين ترامب والإعلام تتسع يوميا والديمقراطية الأمريكية تخسر

منذ بدء حملته الرئاسية لانتخابات 2016 دارت شكوك حول طبيعة علاقات المرشح الجمهورى دونالد ترامب بعدد من دول العالم على رأسها روسيا. وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقات استغرقت ما يقرب من العامين، إلا أنها فشلت فى إدانة ترامب أو أفراد عائلة بأى مخالفات قانونية، فضلا عن محاكمة لعزله على خلفية اتهامات بأنه ضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية، لكن المحاكمة لم تفض أيضا إلى إدانته.

كما كانت العلاقة بين ترامب والإعلام متوترة للغاية، حيث خاض الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة العديد من الصراعات مع وسائل الإعلام، مستغلا الفجوة الواسعة بين قاعدة الناخبين اليمينية المحافظة من جانب، وبين الإعلام الليبرالى من جانب آخر، كما اعتمد على استخدام منصة تويتر للتواصل مع الجماهير والعالم الخارجى.

ونلفت النظر إلى أن هذا الكتاب، للكاتب الصحفى محمد المنشاوى المتخصص فى الشأن الأمريكى، صدر قبل أسابيع قليلة من هزيمة دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المرشح الديمقراطى جو بايدن.

ويشير الكتاب إلى أنه بعد أسبوع تاريخى شهدته واشنطن بدأ بعزل الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» جيمس كومى فى 9 مايو 2017، وانتهى بتعيين نائب المدعى العام الأمريكى رود روزنشتاين للمحقق الخاص روبرت مولر للبحث فى طبيعة التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية، بدأ فصل مثير فى الحياة السياسية الأمريكية.

وبعد عامين من التحقيقات المكثفة حبست واشنطن أنفاسها انتظارا لما سيعلنه وزير العدل وليام بار من خلاصة تقرير مولر بشأن التدخل الروسى المحتمل فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبحسب الكتاب، تطلعت كل الدوائر السياسية والإعلامية إلى معرفة مصير ثلاث قضايا رئيسية فى التقرير، وكيف تعامل معها المحقق مولر.

القضية الأولى: تتعلق بحجم وطبيعة التدخل الروسى الذى أكدته كل الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وهل هناك وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية أو ترامب نفسه مع موسكو.

أما القضية الثانية فتتلخص فى السؤال التالى: هل تعمد الرئيس ترامب إعاقة العدالة عندما اتخذ قراره بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بى آى) جيمس كومى، وهو الذى كان مشرفا على أحد التحقيقات التى تجريها السلطات الأمريكية بشأن التدخل الروسى.

وتتعلق القضية الثالثة باحتمال وجود مخالفات قانونية قام بها الرئيس الأمريكى قبل وأثناء الحملة الرئاسية، أو بعد وصوله للبيت الأبيض فى يناير 2017، بما يستدعى توجيه اتهامات جنائية للرئيس، إلا أنه وطبقا لقواعد وزارة العدل لم توجه أى تهم للرئيس بهذا الخصوص.

وعلى مدار سنتين كاملتين أكد ترامب أنه ومنذ البداية ضحية حملة تفتيش وتشويه، وواصل مهاجمة المحقق مولر على هذا الأساس حتى قبل ساعات قليلة من تسليم تقرير نتائج التحقيق.

ولم تثبت نتائج تحقيق مولر والتى جاءت فى التقرير النهائى الواقع فى 488 صفحة، وجود أى تواطؤ جنائى بين موسكو وحملة ترامب للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية 2016، لكن التقرير أحصى عشر حالات سعى فيها ترامب إلى عرقلة التحقيق.

وطبقا لقواعد عمل المحقق الخاص، فقد سلم مولر التقرير النهائى لوزير العدل وليام بار فى مارس 2019. وقرر بار عدم نشر تقرير مولر مباشرة بل نشر ملخصا عنه، وأتاح القانون لوزير العدل تحديد مصير تقرير مولر. وقد اعتبر بار فى رسالته للكونجرس أن أدلة التقرير ليست كافية لإثبات ارتكاب ترامب جناية تتعلق بعرقلة العدالة. ثم خرج مولر عن صمته وقال أمام الكونجرس إن تقريره لا يبرئ الرئيس ترامب.

وتطرق الكتاب أيضا إلى تحقيقات أزمة أوكرانيا والمحاولة الفاشلة لعزل ترامب، مشيرا إلى أنه بعد يوم واحد من تبرئة تقرير مولر للرئيس ترامب من شبه التواطؤ مع روسيا فى انتخابات 2016، هاتف ترامب نظيره الأوكرانى وطلب منه فتح تحقيق حول بايدن ونجله هنتر.

وخلال المكالمة أشار ترامب إلى تحقيقات مولر، وقال «كما شاهدت بالأمس، انتهت هذه المسرحية الفاشلة التى أشرف عليها شخص يدعى روبرت مولر. هم يقولون إن التحقيقات بدأت من أوكرانيا، ومن المهم أن تفعل ما تقدر عليه للمعرفة لو أمكنك ذلك».

ولفت الكتاب إلى أن مجلس النواب ذى الأغلبية الديمقراطية اتخذ قرارا ببدء تحقيقات لكشف ما إذا كان ترامب أساء استغلال منصبه، عندما طلب من الرئيس الأوكرانى فتح تحقيق فى الفساد بشأن عائلة جو بايدن منافسه فى انتخابات 2020 (التى انتهت بفوز بايدن بالرئاسة)، وعزل الرئيس ترامب حال إدانته. وأدان مجلس النواب ترامب بمخالفتين هما: إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. ومن ثم بدأ مجلس الشيوخ، ذو الاغلبية الجمهورية، مناقشات محاكمة ترامب.

وقرر البيت الأبيض رفض التعاون مع التحقيقات التى يسعى الديمقراطيون من ورائها لبدء إجراءات عزل الرئيس ترامب، واستند فى ذلك إلى أن التحقيق يفتقد «الشرعية الدستورية».

وعمق شبح الانتخابات الرئاسية 2020 من تعقيد المحاكمة وإثارتها وتوقيتها فى بداية العام الأخير من رئاسة ترامب وبدء موسم الانتخابات. وقد برأ مجلس الشيوخ الأمريكى فى الخامس من فبراير 2020 الرئيس ترامب من تهمتى «إساءة استغلال السلطة» و«عرقلة عمل الكونجرس» بعد جلستى تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس.

وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة «إساءة استغلال السلطة»، بينما صوت 53 عضوا لصالح تبرئته من تهمة «عرقلة عمل الكونجرس» مقابل معارضة 47 عضوا.

وقام رئيس المحكمة العليا الذى يشرف على المحاكمة جون روبرتس بسؤال أعضاء المجلس عما إذا كان ترامب «مذنبا أم غير مذنب» فى التهمتين. وقام كل عضو بإبداء رده فى جلستين أذيعتا على الهواء. وبعد التصويت، قال روبرتس إن رئيس الولايات المتحدة «غير مذنب فى التهمتين بلائحة الاتهام».

كما تطرق الكتاب أيضا إلى الصعود الانتخابى لترامب فى 2016 وعلاقته بالقاعدة الانتخابية الإنجيلية، مشيرا إلى أن انتصار ترامب الانتخابى ووصوله إلى البيت الأبيض يرجع إلى أصوات الإنجيليين بصورة أساسية، فخلال انتخابات الرئاسة 2016 صوت 81% من الناخبين الإنجيليين لصالحه. ويرى البعض أن ترامب اختار نائبه مايك بنس ــ والذى يتبنى خطابا إنجيليا، فهو من أقصى اليمين المتطرف المعاد للمهاجرين وللعرب وللمسلمين، ومن المؤيدين المتطرفين لإسرائيل ــ ليفتح الباب واسعا أمام إقبال شديد من الطائفة الإنجيلية للتصويت له، وبرر الكثير من قادة الإنجيليين التصويت لترامب، وذكروا أنه ووفقا للأصول البروتستانتية للإنجيليين، فإن بروتستانتية ترامب هى واحدة من الأسباب وراء دعم الطائفة الإنجيلية له، علاوة على ذلك يتضح أن الإنجيليين أيضا يشجعون على الثراء كالبروتستانتيين التقليديين، وللأثرياء مكانة خاصة لديهم حيث إن ترامب يتمتع بهذه الميزة أيضا.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن التيارات المسيحية المحافظة اكتسبت نفوذا كبيرا فى البيت الأبيض عقب وصول ترامب إلى السلطة، إذ أن بعض ممثلى هذه التيارات تعقد جلسة أسبوعية لأداء الصلاة المسيحية مع الرئيس ترامب داخل البيت الأبيض.

ونوه الكتاب إلى أن ما يثير الدهشة فى دعم الانجيليين لترامب أن ترامب نفسه غير متدين، وتزوج ثلاث مرات، وكان لديه حانات، ورفع عليه الكثير من قضايا التحرش الجنسى، ومتهرب من دفع الضرائب، فكيف لهذه الجماعات الإنجيلية المحافظة أن تنتخبه وتستمر فى دعمه.

ويرجع أيضا دعم الإنجيليين لترامب للفائدة التى تعود عليهم مقابل هذا الدعم فى صورة سياسات تعد مصيرية بالنسبة لهم تجاه قضايا اجتماعية داخلية مثل الإجهاض أو حق زواج المثليين، وما يتعلق بهما من تشكيل وتعيينات قضاة المحكمة الدستورية العليا. كما يعد موضوع الدعم المطلق لإسرائيل والعداء للقوى الإسلامية دافعا هاما ومحوريا فى دعمهم لترامب.

وترى الكاتبة ميشيل جولدبرج من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن ترامب غير المتدين هو حصان طروادة لليمين المسيحى الإنجيلى الذى يريد السيطرة على السياسة الأمريكية. واعترف ترامب مؤخرا أن قرار نقل سفارة بلاده فى إسرائيل إلى مدينة القدس أُتخذ إرضاء للإنجيليين.

أما عن علاقة ترامب مع الإعلام، يوضح الكتاب أن أخبار وتصريحات ترامب سيطرت على وسائل الإعلام منذ ظهوره السياسى وعزمه الترشح للرئاسة فى نهايات 2015 وأثناء حملته الانتخابية، ومنذ ذلك الوقت لعب الإعلام دورا طاغيا فى التأثير على شخصية وهوية ومواقف الرئيس ترامب. وتخيل الكثيرون أن خلافات ترامب مع الإعلام ستنتهى بوصوله للبيت الأبيض، إلا أنها يبدو كانت فقط البداية.

وبدأ الرئيس دونالد ترامب يوم رئاسته الأول فى 21 يناير 2017 بهجوم حاد على وسائل الإعلام الأمريكية على خلفية خلاف حول تقديرات أعداد من حضر ومن شاهد حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. وخلال المؤتمر الصحفى الأول للمتحدث باسم البيت الأبيض حينذاك، شون سبيسر هاجم وسائل الإعلام لمقارنتها بين صور الحشود خلال مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب، والرئيس السابق، باراك أوباما، زاعما أن تنصيب ترامب شهد حضورا أكبر من تنصيب أوباما، وذلك على العكس مما كشفته صور المقارنة بين الحشدين الذى لجأت إليه أغلب وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية.

ويشير الكتاب إلى أن صراع ترامب مع الإعلام أخذ منحنى خطيرا بعدما أدخلت تويتر خاصية الإشارة إلى بعض التغريدات بالكاذبة لاحتوائها على أكاذيب مضللة. وفى مايو الماضى اتهمت منصة تويتر ترامب بطرح معلومات كاذبة حول التصويت بالبريد، وقالت تويتر إن تغريدات الرئيس حول الموضع «لا أساس لهما من الصحة»، وذلك بعدما كتب ترامب دون أن يقدم أدلة أن التصويت عبر البريد سيؤدى بالضرورة إلى احتيال وانتخابات مزورة.

ولفت الكتاب إلى أن ترامب ليس رئيسا تقليديا كونه رجل أعمال انخرط لسنوات فى برامج تليفزيون الواقع، وحقق نجاحات كبيرة. واستغل ترامب الإعلام بصورة فعالة، كما استغل الفجوة الواسعة بين قاعدة الناخبين اليمينية المحافظة من جانب، وبين الإعلام الليبرالى من جانب آخر.

واختار ترامب اللجوء لمنصة التغريد الشهيرة تويتر للوصول والتواصل مع العالم من حوله، وعلى الرغم من منح الرئيس ترامب مقابلات تليفزيونية وأحاديث صحفية فى مناسبات مختلفة، يبقى تويتر أداة الرئيس ترامب المفضلة. ووصل عدد متابعى ترامب على تطبيق تويتر فى منتصف أكتوبر الماضى إلى 87.2 مليون شخص.

وبالطبع يمنح تويتر الرئيس ترامب حرية لا مثيل لها تخدم رغبته فى التواصل السياسى وتجنبه الإعلام التقليدى، لكن ترامب يغرد من دون ضوابط أو رادع وما يخرج منه لا يؤثر فقط فى سياسات أقوى دولة فى العالم، بل يؤثر من خلاله فى بقية أركان العالم.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز علاقة الرئيس ترامب بتويتر بأنه «يُد من استخدام موقع تويتر للتواصل الاجتماعى». وترى أن ترامب استخدم موقع تويتر كأداة من أدوات حكمه، وشبهت تويتر بأنه «بات كمدفع فى يده يطلق منه النيران على خصومه وقتما يشاء».

واعتبر الكتاب أن الإعلام سقط ــ عمدا أو جهلا ــ فى فخ ترامب، فصحيح زادت الاشتراكات والإعلانات فى سى إن إن ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وغيرهم من وسائل الإعلام، إلا أن مصداقية وحيادية الإعلام تتلاشى مع مرور الوقت، عبر التعود على نهج مهاجمة شخصية وسلوكيات ترامب والابتعاد عن تقييم سياساته بموضوعية. وأشار الكتاب إلى أنه ليس هناك خطورة على حرية الإعلام الأمريكى، فتنظيمه يعود للتعديل الأول للدستور الأمريكى الذى حظر على الكونجرس تمرير أية قوانين من شأنها الانتقاص من حرية التعبير أو حرية الصحافة، وتم اعتماد التعديل الأول للدستور كواحد من عشرة تعديلات تشكل وثيقة الحقوق فى 15 ديسمبر 1791، وقبل ذلك بأربعة أعوام، كتب «توماس جيفرسون» أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة لصديق له عام 1787 قائلا: «إن كان القرار يرجع لى فى الاختيار بين حكومة بلا صحافة، أو فى صحافة بلا حكومة، سأختار بلا تردد صحافة بلا حكومة».

وبما أنه من الصعب تقييد حرية الإعلام الأمريكى، ومن الصعب أيضا تغيير سلوكيات الرئيس دونالد ترامب، إذا فنحن أمام حرب تتسع يوميا بلا منتصرين وبدون خاسرين، إلا أن الديمقراطية الأمريكية ذاتها تخسر.