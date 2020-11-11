فرقة القصبجي تفتتح فعاليات الليلة الأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية

افتتح عازف العود إسلام القصبجى وفرقته، فعاليات الليلة الأخيرة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، المقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بفقرة موسيقية منوعة قدم خلالها موسيقى (قديش كان في ناس، خسارة، بعتلي نظرة، عشق، حبيبتي من ضفايرها، مُضناك، بعيد عنك، ذاكرة حلم).

وسلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقة الدكتورة "رتيبة الحفنى" للعزف والغناء والتى صاحبت الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتورة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى حفل الختام المقام الآن على مسرح النافورة.

وتنقسم المسابقة إلى (الأغنية الجديدة، العزف على آلة التشيللو، والغناء العربي للشباب، والغناء العربي لذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب، والغناء العربي للأطفال، والغناء العربي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة)، وتم اختيار 3 فائزين لكل جائزة بإستثناء جائزة الأغنية الجديدة.

وجاءت النتائج كالتالى: فاز بجائزة مسابقة "الأغنية الجديدة" وقيمتها 10000 جنيه مصري مُناصفةً بين كل من الفنانة نهى حافظ بأغنية "أرض واحدة" كلمات ولحن أحمد لطفي وتوزيع يحيى الموجي، والمطربة آيات فاروق بأغنية "كلمني" كلمات ولحن خالد عبدالغفار وتوزيع إيهاب عبدالسلام.

أما مسابقة العزف على آلة التشيللو فاز بجائزتها الأولى وقيمتها 30000 جنيه مصري عبدالله سمير سيد إبراهيم، وحصل على المركز الثاني وقيمة جائزته 250000 جنيه مصري نور محمد عبدالشافي، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصري إسلام السيد خميس، والمركز الثالث مكرر بنفس قيمة الجائزة إيهاب سمير شوقي.

وجائزة مسابقة الغناء العربي للشباب فاز بمركزها الأول وقيمة جائزته 30000 جنيه مصري أحمد عبدالكريم عبدالجواد، وفاز بالمركز الثاني وقيمة جائزته 25000 جنيه مصري مازن حلمي السيد، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصري محمد أحمد محمد محمد النجار، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من تقي محمد عبدالرحمن، وكريم علاء الدين لطفي.

أما مسابقة الغناء العربي للأطفال فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري بسملة كمال بيومي، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 15000 جنيه يوسف بيتر، وفي المركز الثاني مكرر بالقيمة المالية نفسها لوجين تامر من مركز تنمية مواهب الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وحصل على المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه كل من إياد محمد أحمد قدورة، والثالث مكرر يوسف محمد مصطفى الراوي بالقيمة المالية نفسها.

ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب والأطفال في الغناء فجاءت الجوائز على النحو التالي: جوائز الشباب وهي، المركز الأول وقيمة الجائزة 30000 جنيه مصري كل من نانسي عاطف شحاتة من مركز الحفني ، وهبة عادل إبراهيم يوسف بالقيمة المالية نفسها، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 25000 جنيه مصري رانيا محمود عبدالحميد من مركز ، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري محمد مصطفى علي الزهري من مركز الحفني، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من ريم هاني، لوجين خالد، فرح محمد.

أما مسابقة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغناء فقد فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري هبة ربيع السيد ربيع من أطفال مركز تنمية المواهب، وحصل على المركز الثاني شرف أحمد شرف من مركز تنمية المواهب وقيمة الجائزة 15000 جنيه مصري، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه مصري جنة يوسف شعبان من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

وتختتم الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية فعالياتها اليوم، حيث تقام حفلات الختام على 4 مسارح مختلفة وهي (مسرح النافورة، مسرح الجمهورية، دار أوبرا دمنهور، دار أوبرا الإسكندرية).

ويقام على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، حفل غنائي ضخم للفنان التونسي صابر الرباعي، فيما يضم مسرح الجمهورية حفل إنشاد ديني، إلى جانب حفل غنائي للفنانة الكبيرة نادية مصطفى، تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام، بينما تشهد أوبرا دمنهور، حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى، من تقديم الفنانين خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكي، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويحيي الفنان الكبير علي الحجار حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، الذي يشهد أيضا فقرات متنوعة تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، للفنانين مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، محمود عبد الفتاح، حمادة النجار.

يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.