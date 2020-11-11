بايدن يعرب عن تطلعه للحديث مع ترامب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عملية نقل السلطة بدأت، مشيرًا إلى أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئًا، موجهًا له دعوة من أجل الحديث.

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير، إن عدم اعتراف الإدارة الأمريكية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به، مضيفًا أن العملية الانتقالية بدأت وهي تجري على قدم وساق، حسبما نقل موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وأوضح أن "تعامل زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان"، مشيرًا إلى حديثه مع قيادات العالم وتلقيه ترحيبا حارًا وحقيقيًا.

وجوابًا على سؤال إحدى الصحفيات، بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول: "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم، سيبقى ترامب رئيسًا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير".

من جهة أخرى، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بتعزيز نظام الرعاية الصحية، وتخفيض كلفة العلاج ابتداءً من 20 يناير.

وتابع: "نحن اليوم وسط أزمة صحية أثرت على أكثر من 10 ملايين أميركي، ونعرف أن ترامب يحاول منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية، اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية رغم أن الشعب الأميركي متفق على الحفاظ على هذا القانون".

واستطرد: "لا يجب أن تكون هذه مسألة حزبية، هي مسألة إنسانية تؤثر على كل عائلة أمريكية".

وأضاف "الآن سنعمل على تغطية أكثر من 20 مليون شخص للحصول على التغطية الصحية، كما سنعمل على تخفيض كلفة العلاج ابتداءً من 20 يناير".

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا.. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مستخدمًا شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.