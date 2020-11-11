لماذا نشعر ببرودة أطراف القدمين في الشتاء

يشعر الكثير من الأشخاص ببرودة غير طبيعية في القدم خلال فصل الشتاء، وذلك على الرغم من ارتداء الجوارب، لاسيما أن هناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تاريخ التدخين، أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، أو مرض السكري التي يمكن أن تسبب برودة القدمين.

لذلك نشر موقع "باراسيتك لوجو" مجموعة من المعلومات حول الأسباب وراء برودة القدمين.

* ضعف في الدورة الدموية

يعتبر ضعف الدورة الدموية أحد أكثر أسباب برودة القدمين شيوعًا، حيث إنه عندما تنخفض درجة الحرارة بالخارج، يعمل الجسم على إبقاء القلب دافئًا، لذلك تنقبض الأوعية الدموية في الأطراف لتحد من الدورة الدموية في الجزء الأساسي من الجسم.

ويمكن أن يكون ضعف الدورة الدموية نتيجة الجلوس لفترات طويلة بسبب نمط الحياة المستقرة، ويمكن أن يكون ضعف الدورة الدموية بسبب عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب.

* نقص في الحديد

يمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم ويؤدي إلى أعراض مثل التعب والإرهاق، وقد يؤدي أيضًا إلى برودة القدم المزمنة، حيث يمكن أن يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد حتى في الأشخاص الأصحاء، ولكن يمكن علاجه بسهولة نسبيًا من خلال التغييرات في النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية.

*مرض السكري

لا يتسبب مرض السكري في برودة القدمين فحسب، بل يتسبب أيضًا في برودة القدمين بسبب تلف الأعصاب، وقد تشمل الأعراض الأخرى تنميل أو وخز في القدمين.

*قصور الغدة الدرقية

يتأثر التمثيل الغذائي في الجسم عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، حيث يتحكم التمثيل الغذائي في كل من ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، ويمكن أن تساهم الغدة الدرقية غير النشطة في انخفاض الدورة الدموية وبرودة القدمين، لذلك يجب الحرص علي ممارسة المزيد من التمارين، وتناول المزيد من البروتين والكربوهيدرات المكررة، وتجنب الكافيين.