قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، إن نوفمبر هو الشهر الأمثل لزراعة القمح، ناصحًا الفلاحين بالابتعاد عن نهاية أكتوبر وديسمبر.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن جوال تقاوي القمح ازداد 30 كيلو جرام، ذاكرًا أن اثنين يكفيان لزراعة فدان.

وأوضح أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم فدان القمح بـ70 جنيهًا، ليصبح جوالي القمح بـ430 جنيهًا بدلًا من 500، مشيرًا إلى توجيه الوزير بإرشاد المواطنين وتدشين حملات توعية لهم.

ولفت إلى أن مصر تستهلك حوالي 14 مليون طن، تنتج منها الدولة حوالي 9 ملايين سنويًا، مناشدًا المزارعين الالتزام بالموعد المناسب والاهتمام بنقاوة الحشائش والري المتزن والحصاد في الأوقات المتاسبة، وعدم التهميش للقمح في الأوقات المناسبة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى 5 ملايين فدان، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الدولة لديها 3.5 ملايين منها فقط.