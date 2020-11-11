الثروة السمكية: الإنتاج المحلي يمثل 95% من استهلاك المواطنين

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الثروة السمكية اهتمامًا كبيرًا، كأحد قطاعات الدولة، وخاصةً الحفاظ على الاستصلاحات المائية وتطوير العملية الإنتاجية، وتطهير البحيرات والحد من الاعتداء عليها.

وأضاف مصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الإنتاج السمكي في مصر يقرب من مليوني طن سنويًا، منها حوالي 1.6 مليون من المزارع السمكية، وما يقرب من 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، وحوالي 200 ألف طن من البحيرات.

وأوضح أن الإنتاج المحلي يمثل أكثر من 95% من استهلاك المواطنين، مضيفًا أن الدولة تستورد حولي 400 ألف طن سنويًا فقط، في حين تصدر حوالي 35 ألف طن من بعض أنواع الأسماك، نظرًا لوجود قيود من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول؛ بسبب طبيعة المزارع السمكية بمصر.

وذكر أن الإنتاج في البحيرات يتفاوت طبقًا لطبيعة كل منها، وكذا درجات التلوث الموجودة بها، مضيفًا أن الـ14 بحيرة الموجودة في مصر تخدم قطاع كبير جدًا من الصيادين.

وأشار إلى أن هناك حوالي 95 ألفًا و565 صيادًا موجودين في 101 جمعية صيد تعاونية، منها 88 جمعية في المصايد و13 أخرى في الاستزراع السمكي.

وتابع: «لدينا أكثر من 41 مكتب صيد في محافظات مصر، وحوالي 30 ألفًا و513 رخصة للصيادين»، لافتًا إلى وجود بعض التعديات على البحيرات خلال الفترة الماضية.