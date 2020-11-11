مجلس الشيوخ الأسترالي يوافق على إجراء تحقيق بشأن تنوع وسائل الإعلام

وافق مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الأربعاء، على إجراء تحقيق بشأن تنوع وسائل الإعلام، وذلك بعد دعم واسع لعريضة إلكترونية دعت إلى التحقيق في "احتكار" رجل الأعمال الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ لوسائل الإعلام.

وكانت السيناتور سارة هانسون-يانج، عن حزب الخضر، قدمت المقترح بعد إغلاق العريضة الإلكترونية الأسبوع الماضي، بعدما أيدها 501 ألف و876 شخصا.

ولم تعارض الحكومة المقترح في مجلس الشيوخ، ومن ثم تم تمريره دون تصويت.

وكتبت هانسون-يانج، على موقع تويتر: "لقد وافق مجلس الشيوخ للتو على إجراء تحقيق في التنوع الإعلامي".

وأضافت: "لقد تزايد قلق الأستراليين بشأن تركيز ملكية وسائل الإعلام وسلطة مردوخ ونفوذه السياسي".

وكان رئيس الوزراء السابق كيفن رود هو من أطلق العريضة، التي أصبحت أكبر عريضة إلكترونية تحظى على دعم في البلاد ويتم تقديمها إلى البرلمان.