اتحاد الكرة : مستحيل أن نتأخر عن دعم مرشح مصري لمنصب دولي

أكد اتحاد الكرة في بيان رسمي دعمه الكامل لهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا بعد ترشحة للتجديد على مقعده بالاتحاد الدوري لكرة القدم.

ونشر أبو ريدة بيانًا رسميًا يعلن فيه الترشح للتجديد على مقعده بالاتحاد الدولي لكرة القدم، معللًا ذلك بالحفاظ على مقعد مصر في أكبر منظمة لإدارة كرة القدم في العالم.

وكان أبو ريدة قد أوضح في بيانه أنه لن يترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي «كاف» في هذه الدورة كما ذكرت بعض التقارير رغم حصوله على تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الافريقية لكونه أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي والداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات.

وأضاف أنه لن يترشح على رئاسة الكاف إلا في حالة عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة، بالإضافة إلى رغبته في وجود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجمعية العمومية يقف خلف المرشح المصري لأقوى منصب إداري في كرة القدم في إفريقيا.