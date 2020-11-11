 الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد ميزانية 2020 بمبلغ إضافي قدره 20 مليار يورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد ميزانية 2020 بمبلغ إضافي قدره 20 مليار يورو

باريس - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 9:46 ص

تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا المشروع الرابع والأخير المصحح لميزانية عام 2020، بمبلغ إضافي يقدر بـ20 مليار يورو بشكل رئيسي للشركات والمستقلين وهو دعم ترغب المعارضة في تعزيزه.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن 67 نائبا بالجمعية الوطنية الفرنسية صوتوا لصالح المشروع من اصل 72 نائبا بينما صوت 5 نواب ضده، موضحة أنه تم رفع قيمة المبلغ بنحو 10.9 مليار يورو لتضاف إلى قيمة المبلغ الأصلي 9 مليارات يورو.

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت في 30 اكتوبر الماضي في قراءة أولى على ميزانية 2021 لوزارة الخارجية لمصلحة زيادة وإن كانت متواضعة، بعد سنوات من "الخفض" لميزانية الدبلوماسية وموظفي الوزارة.

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