اعتقلت إثيوبيا، 17 ضابطا فى الجيش بتهمة الخيانة و«تواطئهم مع سلطات إقليم تيجراى»، فيما فر آلاف الإثيوبيين إلى السودان هربًا من المعارك فى الإقليم.

ونقلت إذاعة «فانا» للإعلام التابعة للدولة عن الشرطة القول إنه تم اعتقال 17 ضابطا فى الجيش لأنهم خلقوا ظروفا مؤاتية لجبهة تحرير شعب تيجراى لمهاجمة الجيش الوطنى، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

والضباط متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعتبر خيانة.

ووفقا للإذاعة فإن أحد المشتبه بهم هو رئيس قسم الاتصالات بالجيش، وتم اعتقاله أثناء قيامه بإرسال 11 صندوقا معبأة بالمتفجرات ومكونات الصواريخ إلى جبهة تحرير شعب تيجراى.

وعلى صعيد القتال فى تيجراى، قالت الإذاعة الإثيوبية الحكومية إن الجيش قتل 550 من مقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى مع استمرار الصراع فى الولاية الواقعة فى أقصى شمال البلاد، فى الوقت الذى تشير فيه تقارير إلى سقوط مئات القتلى من الجانبين، فيما حذرت هيئات إغاثة من أزمة إنسانية تلوح فى الأفق.

وقرر رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد تنفيذ عملية عسكرية فى إقليم تيجراى ضد قادة محليين تحدوا الحكومة المركزية.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الشرطة فى إثيوبيا إن انفجارا وقع أسفل جسر فى العاصمة أديس أبابا أمس أسفر عن إصابة رجل.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار له علاقة بالصراع فى إقليم تيجراى الشمالى حيث تحارب القوات الاتحادية قوات موالية لزعماء محليين، وقال المتحدث لـ«رويترز» إن المصاب فقد إحدى ساقيه.

ومن جانبه ذكر مسئولون سودانيون بوصول أكثر من 6 آلاف إثيوبى إلى السودان، هربًا من القتال الدائر فى إقليم تيجراى، فيما تتوقع السلطات فى السودان أن يفر إليه قرابة 200 ألف إثيوبى خلال الأيام المقبلة مع استمرار المعارك، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».

وقال السر خالد، المسئول فى مفوضية اللاجئين بولاية كسلا السودانية، لوكالة «رويترز» فى وقت سابق، إن العدد يتزايد على مدار الساعة. وأضاف: «هؤلاء الناس بحاجة إلى مأوى وعلاج طبى وطعام، وهناك نقص كبير»، محذرا من أنه «إذا استمر الصراع، فإننا نتوقع زيادة فى تدفق اللاجئين».