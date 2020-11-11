 محافظ قنا يطلق حملة تطوير وتجميل شوارع المحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا يطلق حملة تطوير وتجميل شوارع المحافظة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 11:56 ص

أطلق محافظ قنا أشرف الداودي اليوم الأربعاء، حملة تطوير وتجميل المحافظة تحت شعار "قنا تتجمل"، حيث شهدت شوارع وميادين المدينة في الآونة الأخيرة زراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة والخلابة وهو ما أضفى مظهرا طبيعيا وجماليا نال استحسان المواطنين.

وقال محافظ قنا إن أعمال التجميل لن تقتصر على مدينة قنا فقط بل سيتم تطبيقها في باقي مدن المحافظة بشكل متتال بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الشوارع الرئيسية بالمدن وزيادة المساحات الخضراء بها، لافتا إلى أن تجميل الشوارع يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

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