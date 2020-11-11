ميركل: يجب وقف الحصول على ديون جديدة للأعوام المقبلة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية وقف الحصول على ديون جديدة للأعوام المقبلة.

وخلال التسليم الرقمي للتقرير السنوي للمجلس الخبراء الاقتصاديين، المعروف باسم "حكماء الاقتصاد الألماني"، قالت ميركل، اليوم الأربعاء في إشارة إلى جائحة كورونا، إن البند الخاص بوقف الحصول على الديون "مرن بشكل كاف" للتعامل مع "هذه الأمور".

وأضافت ميركل أن وقف الحصول على ديون جديدة لا يزال منصوصًا عليه في القانون الأساسي، ويجب أن يظل مبدأ إرشاديًا للسنوات المقبلة.

وكان قد تم تعليق البند الخاص بوقف الحصول على ديون جديدة في هذا العام في ألمانيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ومن المنتظر أن يتم تمديد هذا التعليق للعام المقبل.

وتمكنت الحكومة الاتحادية والولايات، من خلال هذا التعليق، من الحصول على ديون جديدة ضخمة؛ لاستخدامها في تدابير للتخفيف من آثار الأزمة.

ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس، عدم استخدام القاعدة الاستثنائية للديون الجديدة اعتبارًا من عام 2022.

وكان القانون يسمح للحكومة بالفعل بالاستعانة بديون جديدة حتى بعد تطبيق هذا البند، ولكن بمقدار ضئيل.

وطالبت ميركل بالاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية، وشددت على أن الأزمة لا يمكن هزيمتها إلا بالوقوف معًا.