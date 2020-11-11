قال جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، إن الدولة تنحاز بصورة كبيرة للمواطنين البسطاء الموجودين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف حلمي، في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على دعم 375 قرية، مشيرًا إلى توجيه الدولة بصرف 13 مليار جنيه، لتحسين جودة الحياة في هذه القرى.

ولفت إلى أن أهم المشروعات التي تنفذها الدولة في هذه القرى، هي الخاصة بالصرف الصحي، مضيفًا: «مشروعات الصرف الصحي لها أولوية قصوى، ونوصل لها الاعتمادات المالية المطلوبة، لضمان تزويد نسبة التغطية».

وذكر أنه يتم العمل في مشروع خدمة الصرف الصحي في 150 قرية، بينهم 56 سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي، مؤكدًا أن المواطنين سيستفيدون من هذا المشروع بصورة مباشرة.