البابا فرنسيس يعلق على تقرير الكاردينال ماكاريك المتهم بارتكاب اعتداءات جنسيّة

علق البابا فرنسيس اليوم الأربعاء بإيجاز على تقرير بشأن تحقيق الفاتيكان في مزاعم ارتكاب الكاردينال الأمريكي السابق ثيودور مكاريك جرائم اعتداء جنسي، واصفا المسألة بأنها "قضية مؤلمة".

وأعلن البابا فرنسيس عن "قربه من ضحايا أي نوع من الاعتداء" وقال إن الكنيسة ملتزمة "بالقضاء على هذا الشر" في مقطع الفيديو الأسبوعي الذي ينشره لجمهوره عبر الإنترنت.

وصنف مكتب التأديب بالفاتيكان مكاريك /90 عاما/ العام الماضي على أنه مرتكب جرائم جنسية عتيد الإجرام. وتم تجريده من رتبته الكهنوتية بعد إدانته بالإغواء أثناء الاعتراف والاعتداء على بالغين وقصر.

ودرس التقرير الصادر أمس الثلاثاء، الذي يزيد عن 400 صفحة، الشكوك التي أشيعت عن عادة مكاريك في ممارسة الجنس مع الطلاب الإكليريكيين الشباب لعقود، لكن رؤسائه في الولايات المتحدة والفاتيكان غضوا الطرف عنها.