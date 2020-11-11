تتجه أنظار العالم، حاليا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي تشهدها، واقتراب موعد تسليم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب في مطلع العام الجديد، وتحديدا في العشرين من يناير.

ولكن، منذ بدء الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، تردد مصطلحات غريبة على الأسماع في ظل احتدام المرحلة الأخيرة من الانتخابات التي أجريت قبل أيام، ولا زلنا في انتظار النتائج الرسمية.

فقد تنتشر التكهنات حول انقلاب الكونجرس نتيجة فوز بعض المرشحين، الذين يلقّبون بذيول السترات، ومدى تأثير الانقلاب على فترة البطة العرجاء للرئيس وجلسة الكونجرس، وهو ما يوضحه تقرير نشره أحد المواقع التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، يرصد فيه أهم المصطلحات الغير معتادة.

-البطة العرجاء.. المسئول المنتهي ولايته

مصطلح تردد كثيرا في إشارة إلى الرئيس ترامب، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض وتسليم السلطة في حال إعلان جو بايدن رئيسا للبلاد، وهو مصطلح أمريكي يشير إلى المسئولين الأمريكيين في أخر أيامهم بمناصبهم، وحينما يصبحون في موقف أضعف سياسيًا بسبب اقتراب انتهاء ولايتهم.

المصطلح لا ينطبق على الرئيس الأمريكي فقط، بل ينطبق أيضا على أعضاء الكونجرس، فهم يخوضون الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، في الثالث من نوفمبر، لكن الأعضاء الجدد لا يتسلمون مقاعدهم فوراً، بل عليهم الانتظار إلى الثالث من يناير للإدلاء بقسم اليمين.

ففي مجلس الشيوخ، يؤدي الأعضاء الجدد اليمين على دفعات أمام نائب الرئيس الأمريكي الجديد، بصفته رئيساً للمجلس، فيما يدلي أعضاء مجلس النواب جميعهم اليمين أمام رئيس مجلس النواب الجديد، على أن تنعقد جلسة "البطة العرجاء" للكونجرس عندما يجتمع كل الأعضاء بعد الانتخابات، ولكن قبل أن يبدأ انعقاد الكونجرس الجديد بأعضائه الجدد.





-انقلاب الكونجرس.. قلب الموازين لصالح الأحزاب

في الكونجرس الأمريكى بمجلسيه النواب والشيوخ، تعود الأغلبية للحزب الذى لديه أكبر عدد من الأعضاء، فإذا كان لدى الحزب نفسه الأغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ، فإنه "يسيطر" على الكونجرس، ولكن في حال استطاع مرشحو الحزب الآخر الفوز بعدد كاف من الأصوات فى الانتخابات القادمة، "ينقلب" الكونجرس وتتغير موازين القوى والحزب المسيطر، وفقا لما ذكره موقع "شير أمريكا"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.





-ذيل السترة.. صاحب النفوذ

يشير مصطلح "ذيل السترة" إلى قطعة القماش الخلفية أو الذيل لسترة (جاكت) الرجل، وفى السياسة الأمريكية يشير هذا المصطلح إلى قدرة شاغل المنصب الحالى أو المرشح للمنصب، الذي يحظى بشعبية كبيرة، على زيادة فرص الفوز للمرشحين الآخرين من الحزب السياسى نفسه بسبب قوة شعبيته، فيقال إن هذا المرشح يحمل الآخرين لتحقيق النصر على ذيل سترته.



