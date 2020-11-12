الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث أمني شمال لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أن عناصرها يتعاملون مع حادث أمني وقع في شمال العاصمة لندن، بعد اصطدام سيارة بمركز شرطة إدمونتون، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.