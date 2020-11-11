رومينيجه ينتقد الرباعي المستبعد من اجتماع غير رسمي للأندية الألمانية

انتقد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بشدة، أندية ماينز وشتوتجارت وأرمينيا بيليفيلد وأوجسبورج، وهي التي لم تتم دعوتها إلى اجتماع غير رسمي اليوم الأربعاء بمبادرة من الأندية الكبرى.

و لم يتم دعوة الأندية الأربعة إلى الاجتماع الذي ناقش المخطط الجديد لتوزيع حقوق البث البالغ قيمتها 4ر4 مليار يورو(2ر5 مليار دلار) للفترة ما بين عامي 2021 و2025.

لكن رومينيجه قال إن الأندية الأخرى لا تريد ذلك وأكد: "لقد اتفقنا على أن القرار يعود لقيادة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم". وأضاف :"أعتقد أننا جميعًا ننصح بعدم إرسال أوراق مناقشة في جميع أنحاء البلاد ، وهو ما حدث في أندية أخرى."

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اجتماع الاتحاد الألماني للعبة والمكون من 36 ناديا حول حقوق البث، سيعقد يوم السابع من أول ديسمبر المقبل.

وأكد رومينيجه أن عائدات حقوق البث لم تكن الموضوع الرئيسي في اجتماع اليوم الأربعاء، والذي حضره 14 ناديا من (بوندسليجا) بالإضافة إلى نادي هامبورج من الدرجة الثانية. ولم يحضر الاجتماع الذي عقد في فرانكفورت، أيا من ممثلي الاتحاد الألماني أو رابطة الدوري. ووفقًا لرومينيجه ، فقد جرى مناقشة أزمة الاتحاد الألماني الحالية بسبب الشؤون المالية، وكذلك العلاقات المتوترة بين كبار المسؤولين بحسب ما ورد .

وقال رومينيجه: "نحن مهتمون للغاية برؤية الاتحاد الألماني للعبة يعود لوضعه المستقر"، مؤكدا على ضرورة تحسن الصورة الحالية للمنتخب الألماني."

وناقشت الأندية أيضا، هوية الشخص الذي سيتولى مسؤولية رابطة الدوري الالماني، حينما يغادر كريستيان شيفيرت منصبه بحلول عام 2022.