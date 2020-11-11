جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 136 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 10 ملايين و252 ألفا و129 حالة، وذلك عقب تسجيل 136 ألفا و325 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 239 ألفا و671 حالة، وذلك عقب تسجيل 1420 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.