 الأسد: قضية اللاجئين بالنسبة لسوريا قضية وطنية وإنسانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأسد: قضية اللاجئين بالنسبة لسوريا قضية وطنية وإنسانية

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 4:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 4:12 م

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن قضية اللاجئين بالنسبة لبلاده هي قضية وطنية إضافة لكونها قضية إنسانية، مشيرًا إلى نجاح سوريا في إعادة مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأعوام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الأسد قوله في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المنعقد في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق الأربعاء إن الأغلبية الساحقة من السوريين في الخارج باتوا اليوم وأكثر من أي وقت مضى راغبين في العودة إلى وطنهم لأنهم يرفضون أن يكونوا رقمًا على لوائح الاستثمار السياسي وورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب ضد وطنهم.


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