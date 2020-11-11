تقرير: حزب «سو تشي» الحاكم في ميانمار يوسع أغلبيته البرلمانية

يبدو أن حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم في ميانمار، الذي تتزعمه رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع، أون سان سو تشي، قد وسع أغلبيته في البرلمان بعد الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة "ميانمار تايمز" ، الثلاثاء، أنه وفقا لنتائج أولية، فاز الحزب بـ 399 مقعدا في تلك الانتخابات. وكان الحزب فاز في آخر انتخابات أجريت قبل خمسة أعوام بـ 390 مقعدا. ويحتاج الحزب إلى الفوز بـ 322 مقعدا من أجل الحصول على أغلبية برلمانية.

وتردد أن الحزب حظي بدعم كبير خاصة في المناطق الوسطى من البلاد.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وبينما تحظى سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بشعبية كبيرة داخل بلادها، فإنها تواجه إدانة دولية لدفاعها عن الجيش في وجه اتهامات بارتكابه إبادة جماعية عقب حملة في عام 2017 ضد مسلمي الروهينجا.