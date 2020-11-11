لماذا كانت مصر دولة النمو الإيجابي الوحيدة؟ وزيرة التعاون الدولي تجيب

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن أبرز الملاحظات في تقرير البنك الدولي عن مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التقرير مقسم لفصلين؛ الأول يتناول مؤشرات الاقتصاد الكلى، وإجراءات الدولة، وبعض أمور السياسة النقدية وغيرها من الإصلاحات والإجراءات في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المشاط، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن الفصل الثاني يتناول الإنتاجية، وأهم القطاعات التي بحاجة لزيادة الإنتاجية والتشغيل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التقدم بها.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن التجربة المصرية نموذج يدعو للفخر، لأهميتها من ناحية الإرادة السياسة، مشيرة إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة التي تشهد نموًا إيجابيًا في 2020/2021، على خلفية مشروعات بنية تحتية مهمة لم تتوقف رغم أزمة كورونا.