بلومبرج: فرض جولة ثانية من الإغلاق يثير قلق الايطاليين

أصبحت إيطاليا الرائدة في محاربة الموجة المبكرة لجائحة كورونا في أوروبا في شهر مارس، حيث فرضت إغلاقًا صارمًا لثلاثة أشهر لوقف العدوى، لكنه كاد أن يصيب اقتصادها بالشلل.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه نظرًا لتجاوز عدد الحالات المليون الآن، فإن جولة ثانية من عمليات الإغلاق تجعل الإيطاليين يشعرون بالقلق بشأن التأثير الاقتصادي، كما يشعرون بالضجر من العودة للقيود على الحياة اليومية.

وقال البرتو فيسينتيني، وهو صاحب متجر للسلع الرياضية بالقرب من المحطة المركزية في ميلانو، "من الواضح أنه لم تكن هناك استراتيجية للإغلاق حتى على الرغم من أن الجميع يعلم أنه يتعين علينا القيام بذلك مرة أخرى"، مضيفًا "بالتأكيد لن تتمكن الكثير من الشركات من مواصلة أنشطتها هذه المرة".

ومرت تسعة أشهر فقط منذ أن أصبح رجل يبلغ من العمر 38 عامًا من بلدة بالقرب من ميلانو، أول مريض إيطالي مصاب بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 في إيطاليا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 995 ألفًا و463 حالات، صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.