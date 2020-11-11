محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات خدمية بقرية السلام بتكلفة 60 مليون جنيه

افتتح طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات خدمية وتنموية بقرية السلام بمركز دار السلام جنوب المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 59 مليون و900 ألف جنيه، بحضور عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم الحويج وكيل وزارة الكهرباء، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وبدأ محافظ سوهاج جولته، بافتتاح مدرسة الشيخ بطيخ للتعليم الأساسي بقرية السلام على مساحة 2340 مترا، بتكلفة بلغت 7.6 مليون جنيه، بـ11 فصلا لتخدم 440 طالبا وطالبة من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن المدرسة ضمن 35 مدرسة منحة ألمانية على مستوى المحافظة، وهي إحدى 8 مدارس ضمن المنحة بمركز دار السلام بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

كما افتتح الفقي، لوحة توزيع كهرباء دار السلام رقم ( 3 ) بقرية السلام على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه شاملة كابلات الدخول والخروج، ضمن أعمال الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن اللوحة حيث تم إنشائها لتخفيف الأحمال، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين وتقليل زمن الأعطال في مناطق مركز دار السلام الجنوبية، وتخدم اللوحة قرى " أولاد سالم قبلي، النغاميش، البلابيش بحري، القوصة، وأولاد خلف، نقنق، والبلابيش المستجدة، والخيام، والكشح، والشيخ امبادر"، وتم إضافة المغذيات اللازمة لتلك القرى لتخفيف الأحمال.

واختتم المحافظ جولته، بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية السلام بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، على مساحة 1000 متر، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بقرى البلابيش بحري، والبلابيش قبلي، والبلابيش المستجدة، وقرية السلام وتوابعهم".