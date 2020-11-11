المستشار النمساوي: على أوروبا تقييد حقوق مقاتلي داعش السابقين

قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إن آلاف المقاتلين الإسلامويين الأجانب، الذين عادوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، يشكلون تهديدًا إرهابيًا كبيرًا، داعيًا إلى ممارسة ضغوط قانونية أكبر على هؤلاء الأشخاص.

وذكر كورتس، بعد محادثات بشأن التهديدات الإرهابية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقادة أوروبيين آخرين، "إنهم قنابل موقوتة".

وتابع: "إذا أردنا حماية حرية الجميع، فعلينا تقييد حرية هؤلاء الأشخاص"، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق سراح العديد من مقاتلي داعش المتطرفين السابقين من السجون في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن الرجل الذي قتل أربعة أشخاص بالرصاص، وأصاب أكثر من 20 آخرين في فيينا الأسبوع الماضي، كان قد أُطلق سراحه بصورة مشروطة، بعد أن حاول الانضمام إلى مقاتلي داعش في سوريا.