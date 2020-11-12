 لبنان: تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

لبنان: تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا - ارشيفية
كورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:45 م
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 98 ألفًا، و829 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 763 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفًا، و603 فحوصات تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك