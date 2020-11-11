ميركل تؤيد عدم ترك الأشخاص المحتاجين للرعاية بمفردهم حتى في أزمة كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لعدم ترك الأشخاص المحتاجين للرعاية بمفردهم حتى في ظل جائحة كورونا.

وخلال كلمة ألقتها عبر الفيديو بمناسبة يوم الرعاية الألماني، قالت ميركل اليوم الأربعاء إن من المهم " استنفاد إمكانيات التواصل الاجتماعي والزيارات".

وأضافت ميركل أن " حماية صحة من هم في حاجة للرعاية لها الأولوية القصوى، لكن الحماية وحدها لا يمكن أن تكون الإجابة الوحيدة لأن المسنين يعانون من الوحدة، على نحو خاص، ومن ثم فإن الاشخاص المحتاجين للرعاية هم في حاجة أيضا إلى الاهتمام بالدرجة الأولى".

وتم البدء خلال الأيام الماضية في إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن مصابي كورونا في دور الرعاية والمستشفيات وذلك بغرض الحماية من العدوى.

وقدمت الحكومة الاتحادية ضمانات لتوفير تسعة ملايين اختبار من الشركات المصنعة في تشرين ثان/نوفمبر الجاري حتى تتمكن الولايات والمؤسسات من شرائها.

ووجهت ميركل الشكر "من قلبها" للعاملين بدور الرعاية، وقالت إنهم يقدمون "أفضل ما لديهم" ولاسيما في ظل الجائحة، مضيفةأن " الرعاية الجيدة تحتاج بطبيعة الحال إلى ظروف إطارية جيدة... الرعاية تعبير عن إنسانية نعيشها".