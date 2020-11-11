 الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 2:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 2:59 م

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استعدادها للعودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية.

وجاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس التي قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات بدون أعذار".

وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

وتوقفت أخر مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014.

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