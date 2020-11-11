 تعليم مطروح: بدء الدراسة بمدرسة الضبعة النووية الأحد المقبل - بوابة الشروق
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تعليم مطروح: بدء الدراسة بمدرسة الضبعة النووية الأحد المقبل

أحمد نفادي
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 3:11 ص

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تقرر أن تبدأ الدراسة للدفعة الرابعة بمدرسة الضبعة النووية الأحد المقبل، الموافق 15 نوفمبر، حيث تم ترتيب إقامة الدفعة داخل الفندق الملحق بالمدرسة.

وأضاف النيلي أن إجمالي طلاب الدفعة 65 طالبًا من حملة الشهادة الإعدادية، الذين حصلوا على 95%، من المجموع الكلي للطلاب من خارج المحافظة، و90% للطلبة من أبناء مطروح، والذين اجتازوا اختبارات قدرات خاصة في اللغة الإنجليزية والعلوم والحاسب الآلي.

كانت مديرية التربية والتعليم أعلنت أسماء 15 طالبًا، تم قبولهم بعد تطابق كافة الشروط عليهم، وتجاوزهم الاختبارات الشفوية والتحريرية.

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