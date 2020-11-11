قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويل التنموي تتضمن اتفاقيات تمويلية مهمة في قطاعات الإسكان والصحة والبيئة، لافتة إلى أن التمويل التنموي الأقل تكلفة، حيث تصل فترة السماح لخمس سنوات مع فترة سداد تصل ل ٣٠ سنة، ومعدل فائدة منخفض.

وأضافت المشاط، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم القطاعات التنموية كافة في الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم؛ بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام، قائلة إنه يمكن الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.