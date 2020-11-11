البرازيل تسمح باستئناف تجربة لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

تراجعت البرازيل عن قرارها بتعليق تجارب لقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركة "سينوفاك بايوتك"، وسط انتقادات أشارت إلى أن القرار مسيّس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء.

وأجازت وكالة أنفيزا الصحية استئناف الدراسة، بعد أقل من 48 ساعة من وقف التجارب في ولاية ساو باولو.

وقالت أنفيزا، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إنها حصلت في البداية على بيانات غير مستقرة بشأن حدث خطير، مما أدى إلى تعليق الدراسة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أنها ألغت قرارها السابق، بعد تلقي معلومات جديدة، وأنها ستواصل متابعة القضية.

وانتقد، معهد بوتانتان في ساو باولو، الذي اشترك مع شركة سينوفاك لإنتاج اللقاح محليًا، أمس الثلاثاء، تعليق التجارب، قائلًا إنه لم يتم تحذيره من هذه الخطوة وإن وفاة أحد المتطوعين لا علاقة لها بالجرعة.