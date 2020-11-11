تفاصيل جلسة مدحت عبدالهادي مع لاعبي الزمالك

عقد مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبيل انطلاق مران اليوم، وهو التدريب الأول بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وكان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتأهل للنهائي حيث سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.

وحرص عبدالهادي على توجيه الشكر للاعبين على المجهود المبذول طول الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بنفس الجدية في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف المنشود وهوالفوز بدوري الأبطال.

وشهدت التدريبات غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب المشاركة الدولية سواء مع منتخب مصر الأول أو الأولمبي أو منتخب تونس والمغرب بالنسبة للمحترفين الأجانب.