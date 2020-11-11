محافظ الوادي الجديد يوجه بإقامة مناطق زراعية وتنموية بطريق «أبوطرطور - الزيات»

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط برفع مساحات جديدة مقترحة لإقامة مشروعات زراعية ومناطق لوجيستية بالمنطقة الواقعة بين أبوطرطور وقرية الزيات .. مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقامة مناطق زراعية وتنموية جديدة بالمحافظة.

وكلف المحافظ صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لاختيار أفضل المواقع الصالحة لإقامة هذه المشروعات لإتاحتها للشباب والمستثمرين.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد أطلقت قبل 3 سنوات مبادرة "زراعة الظهير الزراعي" بالمناطق المتاخمة بين القرى وبعضها؛ بهدف إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بكافة مناطق الوادي الجديد.