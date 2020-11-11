الإسماعيلي يتوصل لاتفاق نهائي مع بن يوسف

توصل مسؤولي النادي الاسماعيلي إلى اتفاق نهائي مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، بشأن العودة والانضمام إلى صفوف الدراويش في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على عقود مبدئية لمدة موسم قابل للتجديد، على أن يتجه إلى الأراضي المصرية خلال ساعات للتوقيع الرسمي والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبذل خالد سليمان وكيل اللاعب مجهودات كبيرة لحسم الصفقة لصالح الدراويش، رغم دخول عدد من الأندية المصرية و العربية في مفاوضات مع اللاعب، لكن رغبة فخر الدين في الإنضمام للنادي الإسماعيلي التي أعلنها في تصريحات إعلامية حسمت الأمور بنسبة كبيرة لصالح الدراويش.

وانتقل بن يوسف إلى "برازيل العرب" في يناير الماضي بعقد مدته ستة أشهر، لكنه لم يلعب الا خمسة مباريات فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف كافة المسابقات الرياضية.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع الثلاثي أحمد مصطفى و رضوان شريفي و آري بابل، في إنتظار حسم الصفقة الرابعة بالتعاقد مع فخر الدين بن يوسف.