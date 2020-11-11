رئيس بيرو الجديد يحاول استعادة الهدوء باختيار رئيس الحكومة

عين رئيس بيرو الجديد مانويل ميرينو، وزير دفاع سابقًا، متمرسًا لقيادة حكومته، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة الاستقرار إلى دولة تعاني من الاضطرابات، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن أنتيرو فلوريس أراوز سيؤدي اليمين الدستورية، كرئيس لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وأكد الموعد أراوز في مقابلة مع إذاعة "آر بي بي".

وتشهد بيرو حالة من الفوضى السياسية منذ أن عزل الكونجرس الرئيس مارتن بيزكارا، يوم الاثنين؛ بسبب مزاعم فساد، وتولى ميرينو الرئاسة، باعتباره رئيسًا للكونجرس، أمس الثلاثاء، ليتولى إدارة شئون البلاد ثالث رئيس في أقل من خمس سنوات.

وأثارت الإطاحة المفاجئة بالزعيم الأكثر شعبية في البلاد منذ عقود احتجاجات في الشوارع، ضد ما يعتبره البعض استيلاء المعارضة على السلطة.