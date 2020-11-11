أول نمو لمبيعات الجملة والتجزئة في ماليزيا منذ 6 أشهر

ذكرت إدارة الإحصاء الماليزية، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات الجملة والتجزئة في البلاد سجلت أول نمو لها منذ ستة أشهر، في حين سجل قطاع الخدمات تعافيا كبيرا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت إدارة الإحصاء أن قطاع الخدمات في ماليزيا سجل نموا بمعدل 3ر24 في المئة خال الربع الثالث من العام الحالي بعد انكماش بنفس المعدل خلال الربع الثاني من العام عندما تم إغلاق الاقتصاد الماليزي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزادت مبيعات الجملة والتجزئة في ماليزيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2ر0 في المئة سنويا، في حين زادت بنسبة 1ر32 في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

كانت الحكومة الماليزية فرضت إغلاقا عاما لمدة 7 أسابيع اعتبارا من 18 مارس الماضي وأجبرت الناس على البقاء في المنازل والكثير من الشركات على وقف نشاطها مما ساهم في انكماش الاقتصاد الماليزي بمعدل 1ر17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال موهد أوزير محي الدين كبير الإحصائيين في إدارة الإحصاء اليوم إن تحسن أرقام مبيعات الجملة والتجزئة تمثل "إشارات مبكرة على مرحلة التعافي نتيجة إعادة فتح القطاع الاقتصادي تدريجيا".

وذكرت إدارة الإحصاء أمس أن مبيعات القطاع الصناعي في ماليزيا خلال سبتمبر الماضي زادت بنسبة 3ر2 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع معدل البطالة بمقدار 6ر0 نقطة مئوية إلى 6ر4 في المئة خلال الفترة نفسها.