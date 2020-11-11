وزير الداخلية الإماراتي يناقش المشاريع والبرامج المشتركة مع نظيره الإسرائيلي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، اليوم عن بعد، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، وذلك تعزيزا لأواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، ناقش آل نهيان مع وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وأخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وأكد الجانبان ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي في الدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعي البلدين، واتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة؛ تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.