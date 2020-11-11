أردوغان يهنئ بايدن برئاسة الولايات المتحدة

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بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء برسالة تهنئة إلى نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أردوغان أعرب عن تمنياته بأن "تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة"، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان مخاطبا بايدن: "كما تباحثنا أثناء توليكم منصب نائب الرئيس في مناسبات عدة، فإن العلاقات التركية - الأمريكية تحمل طبيعة استراتيجية تستند إلى أسس متجذرة".

وأضاف: "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وتابع أردوغان: "أجدد تصميمنا على العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، خلال الفترة القادمة".

وأعرب عن ثقته أن "روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل أيضا، كما هي حتى اليوم".

وختم الرئيس التركي بالقول: "أهنئكم بنجاحكم في الانتخابات، وأعرب عن خالص تمنياتي بالسلام والازدهار لشعب الولايات المتحدة".

كما تواصل أردوغان مع ترامب ، الثلاثاء، حسبما أفادت الرئاسة، وشكره على دعمه وصداقته.

وكتب أردوغان: "مهما كانت نتائج الانتخابات الرسمية، أشكركم على الرؤية الصادقة والحازمة التي وضعتموها خلال فترة ولايتكم التي دامت أربع سنوات من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على أساس المصالح والقيم المشتركة"، وفقا للرئاسة.

وتعهد بأن تبذل تركيا كل الجهود الممكنة لتعزيز "الصداقة التاريخية وكذلك الشراكة والتحالف" بين بلدينا.