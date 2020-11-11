الطيران المدني: توجيهات من السيسي بمد أواصر التعاون مع دول الجوار الإفريقي

قال منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن الشراكة مع دولة جنوب السودان جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية، لمد أواصر التعاون مع دول الجوار الإفريقي.

وأضاف مناع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الشراكة مع جنوب السودان تمنح الحق للشركتين بأساطيلهم، بالنقل الداخلي في دولة جنوب السودان، والخارجي داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أن هذه الشراكة تعطي الفرصة للشركتين بأساطيلهم المختلفة، مناورة بنسبة امتلاء، متابعًا: «أي طائرة تبدأ التنفيذ طبقا للأعداد التي يتم حجزها، ما يؤثر على سعر التذكرة».

وكان وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وقع مذكرة تفاهم بين شركتي «إير كايرو» التابعة للوزارة، و«South Sudan Supreme Airline»، للحصول على حقوق النقل داخل جنوب السودان وخارجها، ومناقشة تفعيل اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين البلدين، ودراسة إقامة شراكات اقتصادية مع دولة جنوب السودان من خلال تقديم الدعم فى مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.