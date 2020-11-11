 وفد البرلمان العربي يشيد بكفاءة إدارة الانتخابات النيابية في الأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد البرلمان العربي يشيد بكفاءة إدارة الانتخابات النيابية في الأردن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 12:54 ص

أشاد وفد البرلمان العربي برئاسة النائب أحمد عبد الواحد رسلان، المشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في الأردن 2020، بكفاءة إدارة العملية الانتخابية، وبالأجواء التي أسهمت في إنجاح الانتخابات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن والعالم بسبب جائحة كورونا.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الوفد سيعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمتابعته للانتخابات ضمن تقرير سيرفعه لعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتضمينه في التقرير النهائي عن مجمل العملية الانتخابية والذي سيرفعه رئيس البرلمان العربي للهيئة المستقلة للانتخابات، مقدرا الجهود التي بذلتها الهيئة.

وأكد رئيس الوفد أن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة الانتخابات النيابية في الأردن، تأتي حرصا على المشاركة في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، ودعما للمملكة ومسيرة التطور الديمقراطي التي تشهدها.

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