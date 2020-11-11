كودجا يغيب عن قيادة هجوم توجو أمام منتخب مصر

يغيب لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي، عن قيادة هجوم منتخب توجو، في المواجهتين المتتاليتين أمام منتخب مصر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

ولم ينضم كودجا للالتحاق بتدريبات منتخب بلاده استعدادا لمواجهة منتخب مصر، بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الماضية لفريق العين ببطولة الدوري الإماراتي، قبل فترة التوقف الدولي.

عضو مجلس إدارة نادي العين، ماجد عويس، تحدث لقناة "أون تايم سبورت" أن فريقه لم يمنع التوجولي لابا كودجا من الانضمام لمنتخب بلاده، مشيراً إلى أن الإصابة وراء غيابه عن لقاء مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وتلعب مصر مع توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من مجموعات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، على أن تشد الرحال إلى توجو لمواجهة أصحاب الأرض يوم 17 من الشهر ذاته.