متهم يعترف بقتل 3 آخرين في إنجلترا بلا دافع أيديولوجي

أقر اليوم الأربعاء، رجل متهم بقتل 3 رجال في متنزه في إنجلترا في يونيو 2020 بارتكاب جرائم قتل في لندن.



وأقر خيري سعد الله - 26 عاما، بأنه مذنب في المحكمة الجنائية "أولد بيلي" في جريمة قتل جيمس فورلونج - 36 عاما، وديفيد ويلز - 49 عاما، وجوزيف ريتشي- بينيت - 39 عاما.



وكان الأصدقاء الثلاثة يستمتعون بأمسية دافئة يوم سبت عندما تعرضوا للهجوم في حديقة فوربيري جاردنز في ريدينج، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة /64 كيلومترا غرب لندن/.



وتم طعن مدرس التاريخ فورلونج وريتشي بينيت، وهو مواطن أمريكي، مرة واحدة في العنق بينما تلقى العالم ويلز طعنة في ظهره. وأعلن مقتل الثلاثة في مكان الحادث.



كما اعترف سعد الله بأنه مذنب في محاولة قتل ثلاثة رجال آخرين.



وقال القاضي للمحكمة إن المدعى عليه نفى الإعداد أو التخطيط المكثف لجرائم القتل وقال إنها لم تكن بدافع أيديولوجي.



وحضر أفراد من عائلات الضحايا جلسة الاستماع بالمحكمة.