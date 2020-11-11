 إخضاع 1500 شخص لاختبار كورونا في كمبوديا بعد زيارة وزير خارجية المجر - بوابة الشروق
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إخضاع 1500 شخص لاختبار كورونا في كمبوديا بعد زيارة وزير خارجية المجر

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
بنوم بنه - د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 8:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 8:03 م
أضفى وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو طابع المزاح على زيارته مؤخرا لكمبوديا، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، والتي أثارت حالة من الاستنفار الصحي في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الكمبودية اليوم الأربعاء أنها أجرت اختبارات لنحو 1500 شخص من المخالطين للوفد المجري الذي رافق زيجارتو خلال زيارته القصيرة الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وحتى الآن، ثبتت إصابة أربعة أشخاص مرتبطين بزيارة الوفد المجري بالفيروس، ودخل العديد من كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، في عزل ذاتي.

وخشية حدوث انتشار محتمل للفيروس، أغلقت الحكومة أيضا الشركات والمدارس وألغت فعاليات.

ومع ذلك، يبدو أن زيجارتو رأى فقط الجانب المضحك، حيث شوهد في مقطع فيديو يتم تداوله الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يمزح بشأن الزيارة مع نظرائه الأوروبيين قبل مؤتمر بالفيديو.

يذكر أن كمبوديا سجلت 301 حالة إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات حتى الآن.

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