مصادر: تمديد محادثات بريطانيا والاتحاد الأوروبي للأسبوع المقبل

قال مصدران مطلعان على سير محادثات تجارية بين المملكة المتحدة والأتحاد الأووربي، إن من المقرر تمديد هذه المحادثات لما بعد الموعد النهائي غير الرسمي المحدد له الاحد المقبل (عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا)، واستمرارها في بروكسل الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يعمل المفاوضون على مدار الساعة في لندن منذ أول أمس الاثنين، وحدد الجانبان الأحد المقبل كموعد أخير يمكنهم فيه إبرام اتفاق بينما يسمحان بوقت كاف للمصادقة البرلمانية قبل مغادرة المملكة المتحدة السوق الموحدة للكتلة في 31 ديسمبر.

وبينما لم تصل المحادثات إلى نتيجة، يعتقد مسؤولون بأن هناك تقدما كافيا لضمان الاستمرار، وقال المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية القضية، إن من المحتمل استئناف المحادثات في بروكسل.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صرحت السبت الماضي، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق الخلافات بقضايا تكافؤ الفرص ومصايد الأسماك.