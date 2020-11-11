سفير الإمارات لدى موسكو: العلاقات مع روسيا مميزة وقوية

قال سفير دولة الإمارات لدى موسكو، محمد أحمد بن سلطان الجابر، إن العلاقات بين بلاده وروسيا الاتحادية مميزة وقوية واستراتيجية في ذات الوقت؛ لافتًا إلى أن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور في المرحلة المقبلة.

وأضاف الجابر، في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن هناك علاقات قائمة بالفعل وتتصف بأنها مميزة وقوية واستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وبقدومي إلى موسكو في الأول من سبتمبر من العام الجاري، حرصت منذ بدء استلام مهامي كسفير لدولة الإمارات بأن التقي بالمسئولين في الهيئات والمؤسسات الحكومية الروسية، لأكمل مسيرة زملائي أصحاب السعادة السفراء وأعمل على فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين الصديقين.

وتابع "لدى كل من دولة الإمارات وروسيا قيم مشتركة ومواقف واحدة في العديد من القضايا على الصعيد الإقليمي، وهناك إرادة مشتركة بين قيادتي البلدين لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة والمرشحة للمزيد من التطور والتقدم".

وأشار إلى إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات مع دولة الإمارات كشريك مهم في الشرق الأوسط.

واعتبر السفير الإماراتي، أن هناك مجالات واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية؛ مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون أكبر بين البلدين في المجالات البحثية والعلمية والأكاديمية.

وتابع قائلًا،أوضح "يمكننا أن نكون شركاء في التقدم والابتكار، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والذي يلقى استجابة في كلا البلدين".

وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد؛ وفي الأول من يونيو 2018 شهدت علاقات البلدين نقطة تحول هامة، تمثلت في التوقيع على إعلان شراكة استراتيجية بينهما تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.