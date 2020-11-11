بيراميدز: ضم بالوتيلي؟ تعاقدنا مع فتحي وإكرامي ورمضان

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رد عمرو بسيوني مدير التعاقدات لفريق بيراميدز على حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن اقتراب ناديه من ضم النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وربطت تقارير انتقال بالوتيلي مهاجم منتخب إيطاليا لصفوف بيراميدز بعد رحيله عن فريق بريشيا، واستمرار عدم انضمامه لأي فريق بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال مدير تعاقدات بيراميدز في مؤتمر صحفي:" ضم بالوتيلي تقارير ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف:" بالفترة الماضية سمعنا تقارير غير صحيحة بشأن التعاقدات الجديدة والأرقام المبالغ فيها".

وأكمل:" نجحنا في ضم لاعبين كبار مثل أحمد فتحي وشريف إكرامي بصفقة انتقال حر".

وتابع:" كما تعاقدنا مع رمضان صبحي مقابل قيمة أقل مما كان معروضًا عليه من أندية أخرى".