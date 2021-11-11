فريدة الشوباشي توضح حقيقة تصريحها بإغلاقها أذنيها أثناء رفع الآذان

ردّت الكاتبة فريدة الشوباشي، على التصريح المنسوب لها بأنها تغلق أذنيها وقت الآذان.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ الجريمة الأكبر التي يرتكبها عناصر جماعة الإخوان هي عدم الأمانة والتشويه، معقبة: "علشان كده ربنا بيخلّص أولا بأول من الإخوان".



ودعت الشوباشي، من ينسب لها هذا القول أن يعيد الاطلاع على الفيديو الخاص بهذا التصريح.



وأضافت: "أنا قولت أنا ساكنة في منطقة جنبها منطقة شعبية بيطلع منها 20 ميكروفون في وقت واحد، والآذان بيتداخل ومش بيكون بالطريقة المصرية لدرجة إني بسد وداني من صريخ الميكروفونات".



وتابعت: "كملت كلامي وقلت إني لما كنت صغيرة وبسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان جسمي بيقشعر بسبب العذوبة والجمال".



وتمنت الشوباشي، أن يعود الأذان لما كان عليه في السابق وقتما كان الجميع يحرص على سماعه.