ميقاتي: قناعتنا الوطنية تتمثل في استقلال القضاء وصون انتماء لبنان العربي

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يتعامل بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمها، مؤكدًا أن الحوار يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية لا يحيد عنها أبدًا أبرزها استقلالية القضاء وحماية الدستور والمؤسسات، وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب، وفي مقدَّمِهم المملكةُ العربية السعودية.

وأضاف ميقاتي - في كلمته اليوم الخميس، خلال احتفال مئوية نقابة المحامين في مدينة طرابلس - أن مفهومَ الدولة يقوم على قاعدة أن يتخلى الفرد أو المجموعة طوعًا عن بعض ما هو حق له من أجل المصلحة العامة التي تمثل بالضرورة وفي نهاية المطاف مصلحة للجميع من دون استثناء.

وأوضح أن المنطق المبني على المطالبة الدائمة بالحقوق الخاصة للفرد أو للجماعة، هو منطق غالبا ما يؤدي إلى توتير الأجواء وتعطيل المؤسسات، ولا يتماشى قطعا مع مفهوم الدولة.

ودعا إلى أن تكون المناسبة اليوم فرصة للانتظام الكامل في نهج سياسي واضح المعالم والمبادئ يلتزم قواعد الديمقراطية الصحيحة وأسس بناء الدولة العصرية ذات السلطة الواحدة التي لا ازدواجية فيها، على أن تجعل على رأس اهتماماتها حماية سيادة الوطن وضمان سلامة أرضه وشعبه ومؤسساته، واحترام القواعد والاستحقاقات الدستورية، وصون مصالح المواطنين المقيمين والمغتربين، والمحافظة على انتماء لبنان العربي، وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء في المنطقة والأصدقاء في العالم.